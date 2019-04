Donar weer onderuit in eigen Plaza

De tijd dat MartiniPlaza een onneembare vesting is voor de tegenstanders van Donar is even ver te zoeken. De landskampioen verloor dinsdagavond met 81-76 in eigen hal van koploper ZZ Leiden. Een week geleden werd in Leiden nog met drie punten verschil gewonnen, maar kon daar geen vervolg aan geven. Donar staat vierde in de Dutch Basketbal League met 38 punten uit 30 duels.

Met nog zes wedstrijden te gaan in de reguliere competitie zal dat ook de positie zijn waarmee de ploeg van coach Erik Braal aan de play-offs gaat beginnen. Tegen Leiden was het alweer de vijfde thuisnederlaag van het seizoen. Daar kon Rienk Mast in ieder geval niks aan doen. Het 17-jarige talent was de beste man aan de kant van de thuisploeg. Hij werd topscorer met 19 punten. Na een gelijkopgaande eerste helft ging het in het derde kwart mis. De kwartstand was 30-17 in het voordeel van Leiden, waardoor met nog tien minuten te gaan een 56-67 achterstand op het scorebord prijkte.



In het laatste kwart gaf Donar nog een keer alles en kwam mede dankzij twee driepunters van Arvin Slagter zelfs terug tot 76-76. De ruim 3300 fans gingen er voor zitten in de hoop met een goed gevoel naar huis te kunnen, maar ze kwamen bedrogen uit. Het lukte niet om er overheen te gaan. De gasten bleven rustig. Het was Watson die de wedstrijd met twee scores voor Leiden in het slot gooide. En zo lukt het bij Donar vooralsnog niet om weer stabiliteit in de ploeg te krijgen. Laat staan het onoverwinnelijke wat zeker thuis de laatste jaren een handelsmerk was. Komende donderdag staat voor Donar een uitwedstrijd in Rotterdam tegen Feyenoord op het programma.