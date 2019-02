Donar via verlenging toch verder in Europa

Het is Donar toch gelukt om zich te plaatsen voor de knock-out fase van de FIBA Europe Cup. De ploeg van coach Erik Braal deed woensdagavond wat vooraf voor onmogelijk werd gehouden. Donar won in Italië van Pallacanestro Varese, de lange tijd heersende ploeg in de groep. Na verlenging stond het 80-77 in het voordeel van Donar.

Daarmee hield het in de strijd om de derde plaats AEK Larnaca achter zich en gaat het als één van de beste nummers drie door naar de laatste zestien. Het was knap dat Donar na een aantal mindere prestaties, met misschien wel de 78-56 thuisnederlaag tegen Zwolle afgelopen weekend als dieptepunt, in staat was om een teamprestatie van formaat neer te zetten. Twee keer was min of meer de conclusie al getrokken dat het Europees over en uit was na nederlagen tegen Sassari op Sardinië en in MartiniPlaza tegen Larnaca vorige week.



Doordat dusdanig veel uitgeschakelde teams in de Champions League geen ambitie hadden om verder te gaan in de Europe Cup kwam er ruimte voor meer nummers drie en daar profiteert Donar nu van. Met name van afstand was Donar zeker in de beginfase op dreef en verdedigend was het meer dan in orde. Na een 35-31 achterstand bij rust duwde Donar onder leiding van Lance Jeter flink door. Via een 25-13 kwartstand kregen de bezoekers de wedstrijd in handen; 48-56.

In het laatste kwart kwamen de geslepen Italianen toch nog langszij; 68-68. De verlenging was meer dan spannend, waarbij Donar als team kaarsrecht overeind bleef en misschien hielp dat gegeven de ploeg er wel doorheen. Een driepunter van Teddy Gipson vlak voor tijd bracht de beslissing; 77-80. De loting is donderdag om 11.00 uur. Lance Jeter was topscorer met 24 punten.