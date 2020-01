Donar verrast met monsterzege bij koploper Zwolle

Donar speelde zoals coach Erik Braal het graag ziet. De bal in hoog tempo rond laten gaan en op zoek gaan naar de vrije man. Om op die manier het teamspel optimaal uit te voeren. Spelen als een team was dit seizoen tot nu toe vaak een lastig verhaal, maar blijkbaar zijn de spelers nu lang genoeg bij elkaar om de fijne kneepjes van het teamspel tot uitvoering te brengen.



Het geheel functioneerde meer dan goed met Donte Thomas als echte uitblinker. De Amerikaan was topscorer met 19 punten. Donar deelde vanaf het begin de lakens uit en stond halverwege met 44-33 voor. De thuisploeg knakte definitief in het derde kwart. De gasten schoten hun schoten 60 procent van hun pogingen raak. Bij Zwolle lag dit onder de 40 procent. Daarmee is een belangrijke oorzaak van het grote verschil boven water.



Zo maakt Donar een sterke start in 2020 en dat geeft vertrouwen. Als resultaat van gericht trainen en daarin het teamspel op het gewenste niveau te krijgen. Komende week wordt de kwartfinale van de beker afgewerkt in een tweeluik tegen Feyenoord Rotterdam. Donar speelt dinsdagavond eerst thuis. Twee dagen later staat de uitwedstrijd op het programma.