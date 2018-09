Donar verliest van Fribourg; mindere dag brengt 72-67 nederlaag

Teveel spelers bij Donar hadden de vorm niet en speelden te ongelukkig om samen als team Fribourg te verslaan. Voor zo'n 3.200 toeschouwers verloren de Groningers de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Champions League met 72-67 van de Zwitsers. Het was een groot contrast met afgelopen zaterdag toen Donar tegen Pristhina over het veld wervelde. Daar was tegen Fribourg weinig van terug te zien.

Het openbaarde zich al in het eerste kwart. Fribourg opende onder leiding van de Senegalese topschutter Babacar Touré met een 6-0 voorsprong. Via 16-8 stond het na het eerste kwart 18-11 in het nadeel van de ploeg van coach Erik Braal. Dat was achteraf al een stevige vingerwijzing hoe de wedstrijd zich zou voltrekken. De gasten speelden uitgekookt en slim. De verdediging van Donar stond vaak niet strak genoeg, waardoor er regelmatig kansen ontstonden. Voor de pauze maakte Dusan Mladjan daar regelmatig gebruik van. Donar kwam slechts tegen het einde van het tweede kwart even op voorsprong toen Joseph Wall twee vrije worpen benutte; 29-28.



Het heilige vuur ontbrak en teveel open kansen vielen niet. Dat maakte dat Donar een moeizame wedstrijd speelde en misschien blij moet zijn dat de eindafrekening slechts vijf punten in hun nadeel bedroeg. Heel even, aan het begin van het vierde kwart leek er iets te ontstaan. Donar kwam terug van een 59-51 achterstand tot 61-61 via onder andere Terry Gipson en Rienk Mast, maar zeven punten achter elkaar van de gasten haalden de energie er weer uit. De laatste score van de wedstrijd kwam op naam van Sean Cunningham. Niet onbelangrijk, want daardoor werd het verschil nog iets kleiner.



De opdracht voor vrijdag is duidelijk. Met minimaal zes punten verschil winnen om de derde en laatste voorronde van de Champions League te bereiken. Met iets meer energie en overtuiging zou dat mogelijk moeten zijn. Arvin Slagter was topschutter met 15 punten.