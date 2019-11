Donar verliest Europees ruim, maar leeft nog

In de strijd om de FIBA Europe Cup kon Donar het woensdagavond in MartiniPlaza drie kwarten volhouden tegen Pinar Karsiyaka. In het beslissende kwart liep de Turkse topformatie over de thuisploeg heen. Donar verloor met 79-62, maar blijft met één speelronde te gaan in de race voor de volgende poulefase.

Het leek op voorhand de alles beslissende wedstrijd te worden. In het andere duel zou Spirou Charleroi thuis wel van Phoenix Brussel winnen was de verwachting. Dat gebeurde niet het werd 75-72 in het voordeel van Brussel. Gevolg is dat Pinar Karsiyaka Poule E leidt met 4 van de 5 gewonnen wedstrijden. Donar staat met beide Belgische clubs op twee zeges.



Volgende week spelen de Turken thuis tegen Brussel en Donar ontvangt Charleroi. Vanuit de verwachting dat Karsiyaka thuis normaal gesproken te sterk is voor Brussel gaat de winnaar van Donar-Phoenix Charleroi als tweede van de poule een ronde verder. Een gelukje moet je soms hebben. In ronde vijf kon de ploeg van coach Erik Braal lange tijd mee, maar uiteindelijk lukte het niet om de tegenstander met een surplus aan lengte te verrassen.



Na een 31-31 ruststand gingen de bijna 3200 fans er maar eens goed voor zitten. Zou het dan toch gebeuren. Het kostte veel kracht. Jason Dourisseau viel geblesseerd uit en Thomas Koenis kwam al snel in foutenlast. Dat laatste was vrij cruciaal, omdat Donar de strijd onder de borden verloor. In het slotkwart werd de eindrekening opgemaakt. Het werd in de laatste tien minuten 28-15 voor de gasten. Shane Hammink was met 15 punten topscorer.