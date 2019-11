Donar tankt wat vertrouwen met winst op Feyenoord

Aanstaande woensdag speelt Donar in België in de strijd om de Europe Cup de do or die wedstrijd tegen Brussel. Als de ploeg van coach Erik Braal daar niet wint is het Europese avontuur voor dit seizoen zo goed als voorbij en rest de competitie als belangrijkste uitdaging. Daarom was het prettig om tegen het verrassend sterke Feyenoord, in Rotterdam werd begin oktober met 102-93 verloren, een zege te boeken.



Donar startte verdedigend sterk en nam een 21-10 voorsprong in het eerste kwart. Een marge met perspectief. De thuisploeg liep langzaam verder weg en bereikte in het derde kwart onder toeziend oog van 3600 toeschouwers een maximale voorsprong van 20 punten, 69-49. Dat bleek net voldoende om de zege in Groningen te houden. Sterker nog de ploeg van coach Toon van Helfteren kwam terug in de wedstrijd. Donar leed veel balverlies.



Terwijl Van Helfteren na een tweede technische fout moest inrukken scoorde Rotterdam 13 punten op rij, waardoor het weer spannend was. Uiteindelijk liet Donar het niet aanbranden. De zege werd met beide handen aangegrepen en was goed voor het vertrouwen na twee zware Europese nederlagen op rij. Donte Thomas was topscorer met 16 punten.