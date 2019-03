Donar op jacht naar revanche

De ploeg van coach Erik Braal staat vierde in de Dutch Basketball League, maar heeft ten opzichte van de nummers twee en drie Landstede Zwolle en New Heroes Den Bosch een drietal wedstrijden tegoed. Mocht Donar die inhaalduels allemaal winnen dan komen ze op twee verliespunten van Den Bosch en op vier van Zwolle. Koploper ZZ Leiden is uit beeld met twaalf verliespunten minder. Er zijn nog tien wedstrijden te spelen in de reguliere competitie, dus ook nog van alles mogelijk.



Maar het lijkt er op dit moment op dat de derde of vierde plaats het meest realistisch is om vanuit te gaan. Begin april wordt cruciaal om een beter beeld te krijgen welke kant het op gaat. Dan speelt Donar binnen vijf dagen drie keer uit tegen de top drie. Op 4 april te beginnen in Den Bosch. Twee dagen later wacht Landstede in Zwolle en op 9 april stappen de spelers in de bus voor de uitwedstrijd tegen Leiden. Een reeks om u tegen te zeggen.

Het duel tegen de Dutch Windmills begint om 19.30 uur.