Donar laat Den Bosch alle hoeken van het veld zien

Donar was in alle kwarten de baas en stond halverwege al met 45-23 voor. Het begin was nog moeizaam en deed het ergste vrezen, maar vanaf een 10-4 achterstand kwam de machine opgang om tot het einde van de wedstrijd vol gas door te draaien. De ploeg van coach Erik Braal verdedigde sterk en was reboundend royaal beter; 41 voor Donar en dertig voor Den Bosch. Met name het goede verdedigen geeft de burger moed, omdat juist dat aspect de laatste weken wel eens te wensen overliet.



Het werd een wedstrijd waarin ruimte was voor mooie scores en dat werd door het publiek beloond met veel applaus. Na het derde kwart was het al 65-29. Slechts zes punten kon Den Bosch bijschrijven in die fase. Tot ongenoegen van coach Ivica Skelin, die toe moest zien hoe zijn ploeg als kanonnenvoer diende. Nieuweling LaRon Dendy, die in zijn eerste wedstrijden nog geen grote indruk achter liet, trok zich ook op aan het betere spel. De Amerikaan haalde een dikke voldoende. Teddy Gipson was topscorer met 18 punten. Thomas Koenis noteerde 15 punten.