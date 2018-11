Donar laat het Europees afweten; 92-64 verlies in België

De basketballers van Donar zijn woensdagavond tegen een dikke nederlaag aangelopen in de strijd om de FIBA Europe Cup. In België was Spirou Basket veel te sterk. Het werd 92-64 in Charleroi. Halverwege stond Donar al met 44-32 achter. Het gevolg is dat de ploeg van coach Erik Braal na drie speelrondes de koppositie in Poule C voorlopig kwijt is en nu derde staat.

De start in het met 1.000 toeschouwers gevulde Spiroudome van Donar was dramatisch. Na zeven minuten in het eerste kwart stond het 24-1 in het voordeel van Spirou. Alleen Jobi Wall was erin geslaagd om een vrije worp te benutten. Daarmee was de wedstrijd feitelijk al om zeep. De bal werd in de beginfase naar hartelust verspeeld, waar de thuisploeg in de omschakeling gretig van profiteerde. In de tweede tien minuten kreeg Donar nog wel nieuwe moed en revancheerde zich enigszins middels een 22-16 kwartscore in het voordeel van de Groningers.



Daar werd na de thee echter geen vervolg aan gegeven. Het stortte weer in elkaar en Spirou kon zich onder leiding van de Amerikaan Matt Mobley uitleven. Donar kreeg in het derde kwart maar liefst 32 punten tegen en schoot zelf veertien punten op het bord. Toen was het helemaal over en uit en was het in het vierde kwart een kwestie van uitspelen, waarna de spelers van Donar vermoedelijk het liefst in het niets wilden verdwijnen. De slechtste wedstrijd van het seizoen tot nu toe overdenkend. Sean Cunningham en Shane Hammink waren topscorer met 15 punten.