Donar krijgt Europese zege cadeau; 85-47 winst in Istanbul

Donar heeft in Poule C van de strijd om de FIBA Europe Cup weer de leiding genomen. In Turkije won Donar eenvoudig met 85-47 van Istanbul BBSK. Een opmerkelijk grote zege tegen een formatie uit een veel sterkere competitie dan de Nederlandse, maar de Turken waren na drie speelrondes eigenlijk al uitgeschakeld en gaven niet al hun energie om er nog wat van te maken.

In de eerste kwarten ging het nog gelijk op via 15-15 en 18-11 in het voordeel van de ploeg van coach Erik Braal, maar na de pauze denderde Donar er vol overheen. Zo ontstond een wedstrijd die toen de poule indeling bekend werd niet verwacht werd. Op papier was Donar terechtgekomen in de poule des doods. Na vier van de zes speelrondes is daar tot nu toe weinig van gebleken. Donar staat bovenaan met zeven punten en kan het met thuiswedstrijden tegen Spirou Basket uit Charleroi en Pinar Karsiyaka uit Turkije nog voor de boeg zelf afmaken. De eerste twee van de poule plaatsen zich voor de volgende ronde. Mogelijk moeten overigens beide wedstrijden gewonnen worden om verder te komen.

Bij de thuisploeg speelde de 2.13 meter lange Semi Erden, die zorgde in de beginfase nog wel voor enige overlast, maar de rest van de ploeg liet het snel afweten. Voor slechts 250 toeschouwers was ook sprake van weinig sfeer. Donar speelde geconcentreerd en wilde niet meegaan in het niveau van de thuisploeg. Daardoor kon vooral na rust de slag geslagen worden. Shane Hammink was topscorer met 13 punten. Thomas Koenis noteerde 12 punten en de center pakte ook nog 7 rebounds.