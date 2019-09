Donar kansloos onderuit in Portugal

Vooraf was iedereen die de basketballers van Donar een warm hart toedraagt positief gestemd over een goede kans om Benfica in de eerste voorronde richting de Champions League te verslaan. Dat gevoel is weinig meer van over. Donar ging dinsdagavond kansloos met 95-65 onderuit.

Dat maakt de return komende vrijdagavond in MartiniPlaza al bijna tot een formaliteit. Op papier zouden beide teams ongeveer gelijkwaardig moeten zijn, maar op de vloer van de hal in de Portugese hoofdstad Lissabon bleek daar niks van. De ploeg van coach Erik Braal schoot op alle fronten van het spel tekort en liep vanaf de eerste aanval achter de feiten aan.

Na het eerste kwart stond Donar al met 26-13 achter en dat bleek de opmaat voor de rest van de wedstrijd. Het schot van afstand viel niet en reboundend was het verschil groot; 50 voor Benfica ten opzichte van 35 voor Donar. Daar kwam nog bij dat de selectie niet superfit was. Shane Hammink viel vrij snel uit met een voetblessure. Carrington Love en Leon Williams speelden wel, maar hadden een week niet kunnen trainen. Beide Amerikanen waren niet topfit.



Halverwege bedroeg de achterstand 47-27. De maximale achterstand stond in het derde kwart al op het bord. Gelukkig werd voorkomen dat de nadelige marge nog groter werd. Het perspectief op de volgende voorronde is uiterst mager. Donar heeft in eigen hal Europees gekke dingen gedaan de afgelopen jaren, maar het is niet realistisch om te verwachten dat Donar vrijdag met 31 punten verschil gaat winnen. Donte Thomas was topscorer met 16 punten.