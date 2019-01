Donar is van de leg en verliest Europees opnieuw

Plots was er een strohalm voor Donar om in de Europees toch nog de knock-out fase te kunnen bereiken. Veel uitgeschakelde ploegen in de Champions League hadden aangegeven om niet in te stromen in de Europe Cup. Daardoor ontstaan voor nummers drie uit de tweede poulefase extra kansen om verder te gaan. Daarvoor had Donar woensdagavond van AEK Larnaca moeten winnen om deze kans te vergroten, maar deed dat niet. Het werd een 80-70 nederlaag in MartiniPlaza.

Toch is Donar nog niet helemaal uitgeschakeld. Als volgende week de laatste wedstrijd in Italië tegen Varese gewonnen wordt dan kan de ploeg van coach Erik Braal derde blijven in de poule en mogelijk nog als één van de beste nummers drie doorgaan. Varese was tot deze speelronde ongeslagen in Groep K, maar verloor woensdag van Sassari. Donar is duidelijk van de leg. Het zo geroemde teamspel van de laatste jaren komt momenteel totaal niet uit de verf en dat kwam de ploeg tegen Larnaca halverwege zelfs op een fluitconcert te staan van de ruim 3300 fans.



De 27-43 ruststand was veelzeggend en het gevolg van een zwak begin. De ploeg was niet bij de les en speelde slordig. Een 0-8 begin was veelzeggend. Donar liep steeds achter de feiten aan. Na de pauze kon Donar het iets herstellen. Dat was ook nodig om het onderlinge positieve resultaat met de Cyprioten in tact te houden. Donar won op Cyprus met 78-56. Dat het nog 70-80 werd was in die zin nog een voordeel, maar wel een hele kleine. Ondanks het matige aura houdt Donar dus met één zege in vijf speelrondes toch nog kansen om verder te gaan.



Lance Jeter was topscorer met 18 punten. Veel tijd om stil te staan bij deze nederlaag is er niet. Komende zaterdag komt de nummer twee Landstede Zwolle op bezoek in MartiniPlaza. Bij winst kan de landskampioen Zwolle qua verliespunten achterhalen op de ranglijst.