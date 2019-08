Donar heeft met komst van Amerikaan Freeman de selectie compleet

De 25-jarige Freeman speelde vorig jaar bij Worcester Wolves in Engeland. Daar scoorde hij gemiddeld 18 punten en plukte hij ook nog eens bijna tien rebounds van het bord. Freeman genoot z’n opleiding bij Rutgers University in de VS, een club die in de NCAA Division 1 speelt.



Freeman is de Xe nieuwkomer in het sterk verjongde team van de Groningers. Eerder lal werden de Amerikanen Carrington Love, Matt Williams Jr., Donte Thomas en de Australier Matt McCarthy gecontracteerd. Ook de Nederlandse pointguard Leon Williams komt naar Groningen. Thomas Koenis, Jason Dourisseau en Shane Hammink speelden vorig jaar ook al in Groningen.



De komende weken gaat de club kijken welke jeugdspelers nog aan het team worden toegevoegd. Over twee weken starten de trainingen. Op 17 september staat de eerste echte wedstrijd op het programma. Dan strijden de Groningers tegen het Portugese Benfica in de voorronde voor de Champions League.