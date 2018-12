Donar begint volgende Europese fase met thuisnederlaag

De basketballers van Donar zijn de tweede groepsfase in de FIBA Europe Cup begonnen met een nederlaag. In MartiniPlaza was Dinamo Sasari met 84-78 te sterk. Halverwege stonden de Italianen al met 38-29 voor. Donar schoot te laat in gang en kon het in de slotfase een maximale achterstand net niet meer repareren.

Bij de formatie van Sardinië vormden twee lange forwards lange tijd een groot obstakel. Rashawn Thomas en Jack Cooley konden naar hartenlust hun gang gaan. Thomas was met 24 punten topscorer bij Sassari. Bij de ploeg van coach Erik Braal lieten, zeker voor rust, teveel spelers het afweten. Lance Jeter is nog maar kort terug, maar de Amerikaan moest het teveel alleen doen. Dat deed hij met negentien punten voor rust meer dan voortreffelijk. Diverse spelers kwamen er niet doorheen, wat het spel voor de gasten te comfortabel maakte.



Donar was Europees in eigen huis al veertien wedstrijden op rij ongeslagen, maar zag deze serie nu ten einde komen. Na de pauze zat er wel verbetering in het spel van Donar, maar Sasari spiegelde zich en hield gelijke tred. Met nog tien minuten te gaan stond het 50-60. In het laatste kwart kwam Donar nog terug tot 70-75, maar daarbij bleef het. Sassari bleef scoren. De matige eerste helft kon uiteindelijk onvoldoende weggepoetst worden. Het gevolg is dat er direct veel druk staat op de wedstrijd van volgende week. Dan speelt Donar op Cyprus tegen Lacarna, dat in hun eerste wedstrijd met 109-74 verloor van het Italiaanse Varese. De vierde ploeg in de poule.

Lance Jeter was topscorer met 22 punten. Arvin Slagter, die na de pauze beter ging spelen, noteerde 16 punten.