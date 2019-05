Donar begint play-offs met verpletterende zege

Het was spetterend en wervelend wat de basketballers dinsdagavond lieten zien in de eerste wedstrijd van de play-offs. In de kwartfinale werd Den Helder Suns met maar liefst 102-52 verslagen. Halverwege stond het al 52-20 voor de thuisploeg. De energie waarmee de ploeg van coach Erik Braal speelde doet het beste vermoeden voor de rest van de play-offs. Komende donderdag is de return van deze best-of-three serie.

Er stond geen maat op bij de thuisploeg. De ruim 3100 toeschouwers keken hun ogen uit. De driepunters waren niet van de lucht in de beginfase. Daardoor schoot Donar als een pijl uit een boog. Het verschil na de eerste tien minuten was al vijftien punten; 27-12. In het tweede kwart ging de dadendrang van de thuisploeg onverminderd voort. De marge verdubbelde. Een spetterende dunk van Thomas Koenis zette 50-17 op het scorebord. Op dat moment was de wedstrijd al lang gespeeld. Binnen zeventien minuten stonden alle spelers, behalve Tim Hoeve, al op het scoreformulier.



Donar had in de reguliere competitie weliswaar vier keer gewonnen van de formatie uit Den Helder, maar zo overtuigend als dinsdagavond was het niet gebeurd. Het derde kwart was een tikje minder, maar in het laatste kwart gaf Donar nog een keer flink gas. Shane Hammink gaf met de eerste vijf punten in de laatste tien minuten het goede voorbeeld. Het kwart eindigde met 31-16 en dat resulteerde in maar liefst 102-52. Teddy Gipson was topscorer met 17 punten. Hammink maakte 15 punten.