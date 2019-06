Donar begint aan opbouwen nieuwe selectie

Met het aantrekken van Leon Williams is Donar min of meer begonnen aan het opbouwen van de nieuwe selectie, nadat recent bekend werd dat van vrijwel de gehele spelersgroep van het afgelopen seizoen afscheid genomen wordt. Williams is Nederlands international en komt over van Den Helder waar hij sinds januari speelde.

Daarvoor speelde de 27-jarige quard in de Spaanse tweede divisie bij TAU Castellon. De twee seizoenen daar voor was hij actief in Duitsland bij BG Göttingen. In Nederland heeft Williams voor verschillende clubs gespeeld zoals Den Bosch, Zwolle. Rotterdam en Bergen op Zoom. Naast de doorlopende contracten van Thomas Koenis en Shane Hammink plus het verlengde contract van Jason Dourisseau is Williams de vierde speler voor het komende seizoen.

Bestuuslid technische zaken Martin De Vries zegt het volgende over Williams: ‘Hij is een jonge ambitieuze speler in de opbouw van zijn basketbal carrière. Met zijn internationale ervaring bij het Nederlands Team en zeker ook met zijn ervaring in de Bundesliga in Duitsland is hij voor ons een belangrijke speler met oog op onze Europese ambities. Leon is een veelzijdige guard en vooral verdedigend erg sterk. Bovendien brengt hij veel snelheid in de ploeg’.