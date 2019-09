De Nationale Sportweek in Groningen komt eraan

De Nationale Sportweek is een landelijk sportevenement van de NOC*NSF dat sporten extra aandacht geeft en laat zien hoe gezond en vooral ook hoe leuk sporten en bewegen is. Van 20 t/m 29 september 2019 zetten honderden sportverenigingen, sportclubs, sportbonden, bedrijven, het onderwijs en andere sportaanbieders in heel Nederland hun deuren open, organiseren clinics, toernooien en demonstraties.



Het begint op 20 september met een kick-off op de Grote Markt. Vervolgens worden dagelijks activiteiten georganiseerd. Variërend van de Honsrugrun in Noordlaren op 22 september en een Beweegfestival in de Oosterparkwijk op 24 september tot een Open Manegedag in Glimmen op 25 september. Op vrijdag 27 september is de sportieve opening van het seizoen voor de schooljeugd. Dit evenement wordt gehouden op sportpark Corpus den Hoorn. Meer informatie is te vinden op https://sport050.nl/evenementen/nationale-sportweek/