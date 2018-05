Cassierra naar FC Groningen; spits wordt gehuurd van Ajax

FC Groningen moet nog wel persoonlijk tot een akkoord komen met de 21-jarige spits. Cassierra speelt sinds 2016 bij Ajax. Toen werd hij voor 5,5 miljoen euro gekocht van Deportivo Cali uit Colombia. Cassierra wist in Amsterdam nog niet echt door te breken en speelde hoofdzakelijk in de beloften. Daar scoorde hij afgelopen seizoen 18 keer. Er zouden meerdere clubs belangstelling hebben voor Cassierra, maar alles wijst erop dat hij volgend seizoen in het Noordlease Stadion te bewonderen is.