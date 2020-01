Benschop vertrekt alweer bij FC Groningen

Over de transfervergoeding zijn geen mededelingen gedaan. Benschop stond zeven keer in de basis en kwam in totaal tot 18 wedstrijden voor de ploeg van trainer Danny Buijs. In zijn eerste half jaar kon de 30-jarige spits onvoldoende overtuigen en slaagde er niet in om een basisplaats af te dwingen. Apollon is de huidige nummer drie op Cyprus en won haar laatste vijf wedstrijden. Het is niet bekend of FC Groningen op zoek gaat naar een vervanger.



Verder melden diverse media dat aanvoerder Mike te Wierik in de belangstelling staat van FC Twente. De 27-jarige Te Wierik heeft een aflopend contract en kan daardoor komende zomer transfervrij vertrekken.