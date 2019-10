Beloften FC Groningen scoren nu in Reservecompetitie

Met het toetreden tot de reservecompetitie heeft FC Groningen een voorschot genomen om volgend jaar aan die onder 21 competitie mee te gaan doen. Het seizoen is inmiddels vijf duels onderweg en FC Groningen staat op de derde plaats. In Leeuwarden werd maandagavond met 2-0 gewonnen van de reserves van Cambuur. Beide doelpunten kwamen op naam van Kaj Sierhuis, de spits die een paar weken geleden zijn basisplaats in het eerste elftal verloor.



In de tweede minuut opende Sierhuis al de score door te profiteren van een keepersfout. Acht minuten voor de pauze was het wederom raak. Na de pauze kwam er in de stand geen verandering meer. Op maandag 21 oktober speelt FC Groningen 2 de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo 2. FC Groningen staat derde in de Reserve Competitie A met tien punten uit vijf duels. Jong PEC Zwolle en Jong Go Ahead Eagles hebben beiden twaalf punten.