Belangrijk weekend voor Lycurgus; twee thuiswedstrijden tegen topploegen

De volleyballers van Abiant Lycurgus kunnen dit weekend een belangrijke slag slaan in de strijd om de koppositie in de Eredivisie. De regerend landskampioen ontvangt in het eigen Alfa-college Sportcentrum de twee grootste concurrenten. Zaterdagavond komt om 20.00 uur promovendus en de huidige koploper Sliedrecht Sport op bezoek. Amper twintig uur later is het de beurt aan de nummer drie op de ranglijst Achterhoek Orion.

Voor een volleyballiefhebber iets om naar uit te kijken. Orion was vorig weekend ook al op bezoek in Groningen. Toen voor de kwartfinale in het bekertoernooi. Via een 3-0 zege was Lycurgus duidelijk de betere ploeg. Coach Arjan Taaij laat op de website van de club weten uit te kijken naar de dubbele confrontatie. 'Het is voor mij één van de leukste weekenden van de afgelopen zes jaar. Twee toppers in een weekend. Heel interessant. Ik ben zeer benieuwd hoe wij dat als ploeg gaan verteren. Sliedrecht is echt een team. Ze beheersen veel facetten van het spel goed. Het is echt een aanwinst voor de Eredivisie.'

Het uitgangspunt in beide gevallen is duidelijk. Winnen geeft Lycurgus meer zicht op de definitieve koppositie aan het eind van de reguliere competitie. Dat is belangrijk om in de kampioenspoule het maximale voordeel mee te nemen. De nummer één neemt zes punten mee en de nummer zes één punt. Ten aanzien van de confrontatie met Sliedrecht geldt dat sprake zal zijn van revanchegevoelens. Er waren redenen aan te voeren, maar feit is dat heenwedstrijd op zaterdag 3 november zeer teleurstellend met 3-0 verloren werd. De enige competitienederlaag van het seizoen tot nu toe.

De statistieken wijzen uit dat Sliedrecht meer is dan zomaar een promovendus. De kern van de selectie speelt al een aantal jaren samen en is in eigen hal bijna onverslaanbaar. Dat neemt niet weg dat 25-23, 25-16 en 25-23 begin november landskampioen onwaardig was. De spiegel die de ploeg daar werd voorgehouden heeft een positieve uitwerking gehad. Lycurgus gaf sindsdien in de competitie en beker geen set meer af. Afgelopen zaterdag schoot Lycurgus weer goed uit de startblokken door de halve finale van het bekertoernooi te bereiken. Komend weekend zou wel eens precies op tijd kunnen komen.