Bauke Mollema voorlopig middenmoter

De Fransman Julian Alaphillipe Wist de etappe solo te winnen. Hij is ook de nieuwe leider in de Tour. Mollema kwam in het peloton als 34e op 31 seconden over de streep. Dat brengt hem na drie ritten op de 50e plaats in het algemeen klassement op 1.43 minuten van de gele truidrager. In de ploegentijdrit verloor de Groninger met zijn ploeg Trek Segafredo ruim een minuut op de winnaar. Daarmee eindigden ze in de achterhoede en dat is voor een formatie met klassementsambities te mager.



Kopman Richie Porte heeft ook al 1.43 minuten aan de broek, waardoor het na drie dagen al een kwestie is van de inhaaljacht inzetten. Het klassement zal donderdag verder opgeschud worden als het peloton door de Vogezen trekt en de aankomst voor het eerst bergop is. Daar mag Porte niet nog meer tijd verliezen en is het dus voor superknecht Mollema die dag alle hens aan dek om zijn kopman bij te staan. Die dag zal ook meer duidelijkheid geven hoe de verhoudingen en hoe Mollema een maand zonder koerskilometers verteerd heeft.