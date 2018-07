Bauke Mollema terug aan het front in Tour de France; derde plaats in vijftiende etappe

Bauke Mollema maakte er zondag een mooie koersdag van in Frankrijk. Hij was de hele dag in de aanval en finishte tenslotte als derde in de vijftiende etappe in de straten van Carcassone. Als het aan Mollema ligt wordt de derde en laatste week van de Tour de France een hele leuke. De klimmer is zo goed als hersteld van de rugblessure die hij vorige week zondag bij een val opliep in de rit over de kasseien naar Roubaix. In de Alpen moest Mollema het rijden van een goed klassement loslaten, maar inmiddels is de ambitie om voor ritwinst te gaan helemaal terug.