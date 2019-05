Bauke Mollema meldt zich in Giro met beste tijdrit ooit

Wielrenner Bauke Mollema was zondag de positieve verrassing in de Ronde van Italië. De Groninger werd derde in een individuele tijdrit van bijna 35 kilometer. Behalve leider Primoz Roglic, die de rit tegen de klok won, pakte Mollema op alle concurrenten tijd. Mollema was de één na beste klassementsrenner en is nu terug te vinden op de twaalfde positie in het algemeen klassement met een achterstand van een kleine twee minuten op de roze truidrager.

Het heeft er alle schijn van dat de vormpiek waar Mollema het hele voorjaar naartoe gewerkt heeft zich op het juiste moment aandient. De tijdrit met een vlak deel van ruim twintig kilometer en vervolgens een klim van acht kilometer had alles in zich om er een zware tijdrit van te maken. In San Marino gaf de klimmer een minuut toe op Roglic en 49 seconden op nummer twee Victor Campenaerts. Mollema won vijf seconden op Vicenzo Nibali, zestien seconden op Bob Jungels, ruim een minuut op Rafal Majka en ruim twee minuten op Simon Yates, Estaban Chavez en bijna drie minuten op Miguel Angel Lopez.



Na afloop meldde Mollema de hele week al een goed gevoel te hebben gehad en dat vertaalde zich dus in een tijdrit die klonk als een klok. 'Het was wel wat glad in de bochten door de regen. Het doel was om de eerste twintig kilometer stabiel te rijden, maar nog niet vol te gaan. Dat zou ik pas in de beklimming doen. Ik voelde me niet super op de klim, maar het ging toch goed. Ik ben op de goede weg denk ik. Aan de andere kant hebben we nog niet echt geklommen, dat moet allemaal nog komen. Ik heb nog geen idee hoe sterk ik bergop zal zijn.'

Het is maandag een rustdag in de Giro en dinsdag en woensdag staan twee vlakke etappes op het programma. Vervolgens dienen de bergen zich langzaam aan. De 32-jarige Mollema is bezig aan zijn vijftiende grote ronde en als de voortekenen niet bedriegen zou het zomaar kunnen dat hij kansrijker dan ooit is voor een plek op het eindpodium.