Bauke Mollema kijkt tevreden terug na vijfde plaats in Giro

Na de lange tijdrit aan het einde van de eerste week werd de Groninger heel sterk derde en leek een podiumplek tot de mogelijkheden te behoren, maar die ambitie kon aan het einde van de tweede week opgeborgen worden. Op de Colle San Carlo, waar Carapaz definitief zijn slag sloeg verloor Mollema in de veertiende etappe ruim vier minuten. In de slotweek bleef Mollema fier overeind en trok de vijfde plek over de streep. In 2011 werd de klimmer vierde in de Ronde van Spanje. In vijftien grote rondes eindigde Mollema liefst twaalf keer bij de eerste dertig, won twee etappes en ging in 2011 in de Vuelta met de rode trui naar huis. In 2013 won Mollema een rit in de Ronde van Spanje en in 2017 won hij in Frankrijk na een beklijvende solo van dertig kilometer.



Mollema was meer dan tevreden volgens hem was het qua niveau misschien wel zijn beste grote ronde ooit mede ook omdat de Giro heel sterk bezet was. 'Ik ben blij met mijn niveau. Er was een prima sfeer in de ploeg en dat heeft zeker meegeholpen. Iedereen was heel gemotiveerd.' De komende twee weken neemt Mollema rust om zich daarna voor te bereiden op de Ronde van Frankrijk, waar hij normaal gesproken de eerste helper van kopman Richie Porte is. Via een hoogtestage hoopt Mollema 6 juli weer fit aan de start te staan.