Bart Bles wint Grote Prijs Indoor Groningen

Bart Bles uit Babberich reed met zijn paard Israël van de Dennehoeve de mooiste ereronde na de afsluitende Grote Prijs van Indoor Groningen. Het vormde de afsluiting van ruim twee weken paardesport in de Eurohallen in Zuidbroek. Het was de 57e editie en de paardensportliefhebbers keken reikhalzend uit naar de Grote Prijs. Altijd een mooie afsluiting met veel spanning en spektakel.

Van de 51 deelnemers mocht Bles als voorlaatste de basisomloop rijden. Dat deed hij foutloos, waardoor Bles als achtste en laatste zich aansluitend mocht melden voor de barrage. Dat bleek een voordeel. Hij had alle concurrenten voor zich en de conclusie was achteraf dat Israël van de Dennehoeve één van de snelste paarden was. Gerco Schröder had met zijn paard Glock's Dobelensky de snelste tijd neergezet in 38.05 seconden. Daarmee leek de ervaren tukker op de winst af te stevenen. Dat zou de derde keer geweest zijn, want ook in 2008 en 2013 was deze topruiter de beste. Het bleef bij leek, want Bles was bijna twee seconden sneller bij de eindafrekening; 36.09 seconden.



Je zag het er niet onmiddellijk aan af, maar de combinatie was enorm snel. Lokale favoriet Jur Vrieling deed er ook alles aan. De Holwierder ging met zijn relatief nieuwe paard KM Chalcedon foutloos rond in de barrage, maar het was met 38.68 seconden niet snel genoeg. In combinatie met het jonge paard een prima prestatie, maar Vrieling moet nog minimaal een jaar wachten op zijn vierde eindzege. Sabrina van Rijswijk uit Boskoop mocht met haar paard Everest W als derde mee naar de prijsuitreiking.

Zo vormde de 57e Grote Prijs een fraaie afsluiting van ruim twee weken hippische sport in de provincie Groningen. Het blijft een populair evenement, want ook tijdens de slotavond was het stampvol en waren de tribunes tot de laatste plek bezet.