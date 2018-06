Arvin Slagter wint met Oranje in Plaza; volgende WK kwalificatieronde een feit

In groep D staat Nederland nu tweede met 7 punten uit 5 wedstrijden. De Italianen hebben twee punten meer. Beide landen zijn al geplaatst, maar de wedstrijd van zondag gaat nog wel degelijk ergens over. Het totale resultaat van de eerste kwalificatieronde wordt namelijk meegenomen naar de volgende ronde. Uiteindelijke inzet is plaatsing voor het WK van 2019 in China. Tegen de Roemenen had Slagter als aanvoerder de rol om de ploeg neer te zetten en aan de gang te houden.



Dat lukte prima, want de formatie van bondscoach Toon van Helfteren had de wedstrijd van meet af aan in handen. Alleen in het tweede kwart liep het wat stroever getuige de 11-12 kwartstand. De zege was uiteindelijk overduidelijk. Het publiek liet het wel wat afweten. Daar waar Plaza bij wedstrijden van Donar gemakkelijk vol loopt, was dat nu niet het geval. Er waren zo'n 1.000 belangstellenden aanwezig. Mogelijk dat het zondag tegen Italië, aanvang 18.00 uur, iets meer zijn.