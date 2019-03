Arnold Kruiswijk zet een punt achter zijn loopbaan

De 34-jarige Kruiswijk wordt al anderhalf jaar geplaagd door een slepende rugblessure. Dit seizoen kwam hij nog helemaal niet in actie en in het seizoen daarvoor kwam Kruiswijk tot slechts vier wedstrijden. Kruiswijk heeft om die reden de knoop doorgehakt ermee te stoppen. Hij wil zich richten op het trainersvak. Van 2002 tot 2008 stond Kruiswijk bij FC Groningen onder contract. Op 10 september 2006 was Kruiswijk verantwoordelijk voor een opmerkelijk record. Binnen negen seconden werkte hij in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo de bal achter zijn eigen doelman Bas Roorda. Dit record staat nog altijd op zijn naam.



In de zomer van 2008 kreeg Kruiswijk zijn droomtransfer naar de Belgische topclub RSC Anderlecht. Dit werd geen succes. In twee seizoenen kwam de speler tot zeventien wedstrijden. Via Roda JC en sc Heerenveen kwam Kruiswijk in 2014 in Arnhem terecht. Daar doorbrak hij een ander record. Na 303 doelpuntloze wedstrijden was het op 10 maart 2017 tegen Sparta Rotterdam eindelijk raak. In datzelfde jaar won Kruiswijk met Vitesse de KNVB-beker.