Arjen Robben onder de indruk van smeekbedes fans FC Groningen

Alle opties liggen wat Robben betreft nog open. De 35-jarige Robben heeft besloten aan het einde van het seizoen Bayern München na tien jaar te verlaten. De vleugelspits heeft nog geen besluit over zijn toekomst genomen. Dat is vooral afhankelijk van wat er de komende tijd aan aanbiedingen voorbij gaat komen. Interesse is er, dat staat vast. Er zijn al twee, drie dingen voorbijgekomen', antwoordt hij op de vraag of zich al clubs hebben gemeld bij de Groninger. 'Ik neem de tijd ervoor, overleg met mijn vrouw en familie. We gaan nadenken en kijken wat de beste vervolgstap is.'

De roep uit Groningen voelt hij toenemen. 'Ik heb banden met de club. Het voelt als thuis. Maar dat is geen garantie dat ik gelijk dingen toezeg. Ik heb altijd gezegd, en ik denk nu helemaal in deze positie dat dat goed is: ik beloof niks.' Natuurlijk speelt de FC nog een belangrijke rol in zijn leven. 'FC Groningen blijft mijn cluppie. Daar zal ik altijd verbinding mee houden. Op welke manier dan ook. Maar alles is nog open.' De fans moeten derhalve geduld hebben en afwachten.



Zonder een geblesseerde Robben speelt Bayern München woensdag in de laatste voorrondewedstrijd van de poulefase in de Champions League in Amsterdam tegen Ajax.