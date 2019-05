Amerikaanse passer-loper Collin Mahan tekent bij Lycurgus

Mahan speelt sinds 2015 in Chichago. Hij is geboren in Rochester in de staat New York en maakte deel uit van de Amerikaanse jeugdteams onder 19 en onder 21 jaar. In Loyola vestigde Mahan een paar records. Hij was de eerste speler in de geschiedenis van de Loyola Ramblers die de 1.000 punten grens passeerde, 600 succesvolle passes afleverde en op serve 100 aces produceerde. Afgelopen seizoen werd Mahan tweede met zijn team in de conference en was hij de aanvoerder.

'Ik ben ontzettend blij om bij Lycurgus te gaan spelen. Het is een goed georganiseerde club in een levendige stad met veel studenten. Het lijkt me een mooie combinatie om mijn professionele loopbaan als volleyballer te beginnen. Nick Olson, die hier twee jaar geleden speelde, is oud-ploeggenoot van mij en hij vertelde mij positieve dingen over de ploeg en de stad. Nick heeft hier een geweldige tijd gehad. Hij is hier kampioen geworden en ik hoop hetzelfde te doen Ik kijk er ook naar uit om in een vol MartiniPlaza te spelen.'

Coach Arjan Taaij is ingenomen met Mahan. 'Het is een complete speler met veel aanvallende impulsen. Collin heeft een prima serve en kan hoog springen. De afgelopen jaren waren zijn statistieken goed en de referenties over hem zijn louter positief. Collin heeft zijn master opleiding afgerond en is er klaar voor om naar Europa te gaan. Hij is ambitieus en wil zich verder ontwikkelen als volleyballer.

Met de komst van Mahan zijn negen spelers voor volgend seizoen vastgelegd.

Diagonaal: Geoffrey van Gent

Passer-lopers: Frits van Gestel, Erik van der Schaaf en Collin Mahan

Middenaanval: Dennis Borst en Hossein Ghanbari

Spelverdelers: Stijn Held en Sam Gortzak

Libero: Steven Ottevanger