Al bijna 4000 kaarten verkocht voor Super Sunday; zondag in MartiniPlaza

FC Groningen speelt vanaf 12.15 uur thuis tegen sc Heerenveen. Organisatorisch lukte het niet meer om deze wedstrijd ook mee te laten liften in één kaartje voor alle duels. Nu geldt twee voor de prijs van één in MartiniPlaza. Het duel van de FC is ongeveer om 13.45 uur afgelopen. Dan hebben fans nog tijd genoeg om zich richting MartiniPlaza te begeven voor deel twee en drie van hun Super Sunday.

Het is overigens niet uniek dat zowel de basketballers als de volleyballers op één dag aan hun trekken komen. In de jaren zeventig van de vorige eeuw gebeurde het ook wel dat op één dag samengespeeld werd in toen nog de Evenementenhal. Lycurgus speelde dan in de middag en dan werd de wedstrijd van Donar 's avonds gespeeld. Destijds was er nog geen plek voor zoveel toeschouwers. In die zin zal er een stukje geschiedenis geschreven worden.