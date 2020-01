Jong FC Groningen begint voorjaarscompetitie met gelijkspel

In een aantrekkelijke wedstrijd met veel tempo stond het na een half uurtje tegen de verhouding in 2-0 voor de Limburgers. Jessy Hendrikx en Sotirios Kokkinos waren de doelpuntenmakers. Nog voor de rust kreeg de thuisploeg mogelijkheden op meer, maar de doelpunten zouden pas na de pauze vallen. Kian Slor zag een inzet op de paal belanden.

In de 57e minuut maakte Thomas Poll met een geplaatst schot de aansluitingstreffer. Een kwartiertje later tekende Ahmed el Messaoudi met een vlammend schot in de verre hoek voor de gelijkmaker. Daarna kreeg met name Romano Postema nog goede kansen en raakte bij één van zijn pogingen de paal. Het bleef bij 2-2. Samir Memisevic speelde 45 minuten mee en is op weg om weer fit te worden.