Zwemmen? Op deze plekken kun je veilig een frisse duik nemen!

Voor beide plekken geldt een waarschuwing. Dat betekent niet dat zwemmen hier verboden is. Wel loop je als zwemmer het risico last te krijgen van huidirritatie of maag- of darmklachten.



Volgens de website zwemwater.nl is er nog geen blauwalg aangetroffen in de stad-Groningse zwemplekken als de Hoornseplas, Ruskenveen bij Hoogkerk en het Stadsstrand. Ook in recreatieplas Kardinge kun je dinsdag nog met een gerust hart een frisse duik nemen.