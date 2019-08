Zonovergoten Noorderzon ook laatste dagen nog vol verrassingen - tips

Noorderzon is bezig aan de laatste zonovergoten dagen. Tot nu toe is het festival zeer succesvol, ook dankzij de food-standjes met heerlijke hapjes. Maar het draait natuurlijk om de culturele evenementen, en ook wat dat betreft valt er nog veel te beleven. Overigens kan men zich ook volledige laten verrassen, door mee te doen aan een Mystery Voorstelling of Mystery Route. Medewerkers van Noorderzon kiezen dan een voorstelling of zelfs een klein programma dat je op de dag zelf pas te horen krijgt.