Onverwachte toename insecten in zonneparken, blijkt in Groningen

Zonneparken blijken onverwacht aantrekkelijk voor insecten. Dat blijkt uit een eerste onderzoek naar de effecten van de aanleg van een groot zonnepark in Groningen, zo meldt wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van energietransitie. In de parken gedijen tal van bloemensoorten, die insecten en ook vogels aantrekken. Dit is interessant omdat er al jaren sprake is van een forse afname van insecten.

“Zonneparken zijn een nieuwe vorm van landschapsinrichting, die we energielandschappen noemen. Ze dragen niet alleen bij aan het gebruik van schone, duurzame energie, maar ook aan de biodiversiteit. Op Vierverlaten zijn nu bijvoorbeeld meer bijensoorten en vlinders,” zegt Philip Broeksma, wethouder Energietransitie. De zonnepanelen zorgen voor schaduw, droogte en luwte met allerlei overgangen. Daarmee ontstaan verschillende micromilieus. Broeksma: “Dit is belangrijk bij de ontwikkeling en inrichting van toekomstige zonneparken.”

Zeldzame vogelsoorten



Het coöperatieve zonnepark van Grunneger Power levert met 7.777 zonnepanelen jaarlijks bijna 2.300 MWh aan energie op. Dat is goed voor ruim 800 huishoudens. De inrichting van Vierverlaten met zonnepanelen op staanders - afwisselend in hoogte en niet te dicht op elkaar - en het beheer ervan, zorgen voor een optimaal leefgebied. Mede dankzij de vele sprinkhanen, bijen, vlinders, zoals het hooibeestje en de distelvlinder, is dit insectenparadijs ook voedsel voor veel andere dieren en planten. Daardoor komen er in het gebied nu ook zeldzamere vogelsoorten als de torenvalk en buizerd voor en grote groepen huismussen.

Zonnepark en landschap



Zonneparken die goed in het landschap passen en met aandacht voor de natuur worden ontwikkeld, leveren meer biodiversiteit op dan gangbare intensieve landbouw. Dat is een van de conclusies van het onderzoek. Van belang daarbij is dat de schapen die het park begrazen niet met antibiotica en antiwormmiddelen worden behandeld, want dat levert mest op die mestvliegen en -kevers niet eten. Hoewel het onderzoek niet uitputtend en wetenschappelijk meerjarig is uitgevoerd, zijn de eerste observaties erg gunstig voor natuur en milieu.