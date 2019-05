Zo komt het nieuwe Stadhuis er van binnen uit te zien

Het Stadhuis op de Grote Markt wordt flink verbouwd. Het is nu bekend hoe het nieuwe Stadhuis eruit komt te zien. Aan de buitenkant verandert er niets, maar van binnen gaat het neoclassicistische rijksmonument volledig op de schop.

De gemeenteraad moet eind van dit jaar nog een officieel besluit nemen. Begin 2020 kan vervolgens de verbouwing beginnen.



De raadzaal verhuist daarbij naar de derde verdieping waar veel meer ruimte is. De daar nu nog slecht gehuisveste raadsfracties gaan op hun beurt naar de begane grond. In het midden van het gebouw wordt het huidige atrium omgebouwd tot een representatieve ontvangstzaal. Deze zaal reikt vanaf de begane grond – begin 19e eeuw was deze ruimte de binnenhof op straatniveau waar de koetsen stonden - tot aan de zolder. Deze nieuwe ontvangstzaal verbindt op die manier alle werkverdiepingen met elkaar.



De verbouwing kost minimaal 15 miljoen euro. De exacte kosten zijn nog niet bekend.