Zeker 70 tot 80 procent van de basisscholen is woensdag dicht

De staking was vorige week al aangekondigd. Afgelopen weekend liet minister Arie Slob van Onderwijs weten eenmalig 460 miljoen euro vrij te maken voor het oplossen van de problemen. De staking leek daarmee van de baan, maar uiteindelijk besloten de onderwijsbonden toch om de bres op te gaan.



Volgens de Algemene Onderwijsbond is de actiebereidheid zelfs toegenomen. Er is wel geld toegezegd, maar de leraren zijn bang dat de middelen dan verkeerd worden besteed en dat de problemen niet echt worden opgelost. De onderwijzers spreken van een veel te hoge werkdruk en een tekort aan collega’s.



Het is niet precies bekend welke scholen wel of niet staken. De Algemene Onderwijsbond verwacht dat vrijwel alle leden het werk neerleggen. Er zijn ook scholen die afstand nemen van de staking. In het middelbare onderwijs zullen minder leerkrachten staken. Er ontstaan op sommige plekken wel gaten in de roosters.