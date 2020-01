YAYA opent deuren aan de Vismarkt

Shopaholics opgelet: lifestylemerk YAYA krijgt een vestiging in Groningen. Aan de Vismarkt op precies te zijn, in het pand waar nu nog Laif&Nuver zit.

De opening van de Concept Store staat gepland voor maart van dit jaar. Nog even geduld dus, maar als het eenmaal zo ver is, kun je in de winkel terecht voor hippe en comfortabele kleding én trendy accessoires voor in huis.



De winkel in Groningen wordt de 26e YAYA Concept Store. Het merk ligt verder in meer dan 2500 winkels wereldwijd.



Laif&Nuver neemt overigens, samen het HK Living, zijn intrek in The Warehouse, het voormalige distributiegebouw van V&D, in de Rodeweeshuistraat.