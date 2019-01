Wouter Gudde en Johan Bolhuis belangrijkste kandidaten voor opvolging Hans Nijland

Van de twee zou Gudde de meeste kans maken. De 34-jarige zoon van KNVB-voorzitter Eric Gudde wordt in de voetbalwereld geprezen voor zijn rol in de ontwikkeling van Excelsior tot een stabiele eredivisionist. Gudde voetbalde voor RKC, Sparta en Excelsior. Bij die laatste club was hij in zijn laatste jaar als profvoetballer ook werkzaam als commercieel medewerker. Mede door aanhoudende blessures besloot hij op z’n 26e z’n kicksen aan de wilgen te hangen en zich volledig te richten op zijn werk achter de schermen bij de Rotterdamse club.

Johan Bolhuis heeft naar eigen zeggen nog niks van FC Groningen gehoord, maar volgens bronnen zou hij door invloedrijke sponsoren van de club zijn voorgedragen als kandidaat. De 48-jarige Groninger voetbalde als amateur bij GVAV en kwam daarna vijf jaar uit voor BV Veendam. Na zijn voetballoopbaan bekleedde hij verschillende functies in het bedrijfsleven en sinds april 2016 is hij commercieel manager van de Keuken Kampioen Divisie.

De commissie die binnen FC Groningen belast is met de opvolging van Hans Nijland wil alleen bevestigen dat Gudde en Bolhuis op de longlist staan. De hoop is dat er eind februari of begin maart een nieuwe algemeen directeur kan worden gepresenteerd.