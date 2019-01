Woensdag code geel in verband met sneeuw

Ook dinsdagochtend was er in Groningen even sprake van een waarschuwing. De temperatuur kwam onder het vriespunt en sommige natte wegen werden daardoor glad. Richting het middaguur moet het minder glad zijn.



Het KNMI laat weten dat in de loop van komende nacht er een zone met sneeuw het land binnentrekt. Het sneeuwfront trekt in de loop van woensdag langzaam naar het oosten en noorden. In de loop van de middag kan het dan in Groningen gaan sneeuwen. Op veel plaatsen kan 1 tot 3 centimeter sneeuw gaan vallen.



Code geel is woensdagmiddag vooralsnog van kracht tussen 15.00 uur en middernacht.