Winst en verbouwing voor MartiniPlaza

Volgens MartiniPlaza is de groei te danken aan over andere succesvolle theaterproducties, nieuwe beurzen en een uitstekend congresjaar. Ook de goede prestaties van Donar en Lycurgus legden MartiniPlaza geen windeieren.



MartiniPlaza wil komende jaren flink verbouwen en het pand een upgrade geven. Het complex gaat de verbouwing zelf financieren.



De verwachting is dat MartiniPlaza de komende jaren goed blijft presteren en de positie op de (inter-)nationale markt verder uitbouwt. In 2015 en 2016 werd er bij MartiniPlaza nog een reorganisatie doorgevoerd.