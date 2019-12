Winkel open, deur dicht: GCC verspreidt 450 bordjes onder ondernemers

De Groningen City Club verspreidt woensdag onder ondernemers in de binnenstad 450 bordjes met daarop de tekst ‘Natuurlijk zijn wij OPEN, de deur is alleen dicht om energie te besparen’. De winkeliers kunnen de bordjes op hun deur hangen. Door de deuren dicht te doen terwijl de winkel gewoon open is, valt er veel energie te besparen, zo is de gedachte achter de bordjes.