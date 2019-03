Wiebes wil versterking Groningen opkrikken

Na het overleg werd bekendgemaakt dat de versterking van 1588 woningen, die al een uitgebreid versterkingsadvies hadden, nu ook echt kan worden uitgevoerd. Eerder stond de versterking daarvan nog op losse schroeven. De woningeigenaren krijgen nu groen licht om de adviezen daadwerkelijk uit te voeren.



In Groningen moeten ook nog zo’n 15.000 andere panden worden geïnspecteerd. Volgens de Groningse commissaris van de Koning, René Paas, is er op dit moment te weinig capaciteit voor het beoordelen van de inspectierapporten. Er kunnen op dit moment 4000 woningen per jaar worden geïnspecteerd, maar er kunnen jaarlijks maar duizend van die rapporten worden beoordeeld.



,,Dat is te weinig en dat is niet acceptabel”, zegt Wiebes. ,,Het is onze ambitie om jaarlijks ook 4000 rapporten te kunnen beoordelen. We kunnen de mensen in Groningen niet langer laten wachten. ” Hij wil in mei duidelijk hebben wat er moet gebeuren om die capaciteit op te krikken.



Tijdens het bestuurlijke overleg zijn ook afspraken gemaakt over het Nationaal Programma Groningen waarin de komende tien jaar meer dan een miljard euro beschikbaar is voor een nieuw perspectief voor Groningen. Elke aardbevingsgemeente krijgt nu alvast 15 miljoen euro voor het opzetten van lokale projecten. Ook de provincie Groningen krijgt alvast 15 miljoen euro. ,,De Groningers moeten zien dat ze ook echt iets in hun eigen straat of dorp terugkrijgen als compensatie voor alle ellende”, aldus Wiebes.