Wie wordt de nieuwe kinderburgemeester van Groningen?

Alle inwoners van Groningen kunnen tot en met 7 juli stemmen op hun favoriete kandidaat. Op zaterdag 7 juli maakt wethouder Mattias Gijsbertsen in het bijzijn van de kandidaten de uitslag bekend. De nieuwe kinderburgemeester en de loco-kinderburgemeester worden in september beëdigd.



Op de website gemeente.groningen.nl/kinderburgemeester kan een stem worden uitgebracht. En op zaterdag 7 juli kan er tussen 10.00 en 12.00 uur gestemd worden bij verkiezingskraam vlakbij het stadhuis, op Tussen Beide Markten. Daar voeren de vijf kandidaten campagne om de laatste stemmen binnen te halen.



Vijf kandidaten



De verkiezing van (loco-)kinderburgemeester van Groningen wordt voor de tweede keer gehouden. Ruim dertig kinderen uit groep 6 en 7 van basisscholen in de stad Groningen hebben zich aangemeld. Daaruit zijn vijf kandidaten geselecteerd: Tobias, Mirac, Amy, Tina en Jouayria.