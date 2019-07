Werkman Stadslyceum: geen schoolfeesten bovenbouw vanwege alcohol

Het Werkman College Stadslyceum in de stad wil vanwege het alcoholgebruik onder scholieren geen schoolfeesten meer organiseren voor de klassen 4 en hoger.

Dat meldt RTV Noord. Op de feesten zelf wordt geen alcohol geschonken, maar het lukt de school niet om te voorkomen dat de leerlingen toch drinken. "Welke maatregelen we ook treffen om te voorkomen dat leerlingen onder de 18 jaar geen alcohol kunnen kopen, leerlingen vinden regelmatig een manier om voorafgaand, tijdens of na afloop toch aan alcohol te komen", schrijft de school in een nieuwsbrief. Dat maakt het volgens de school steeds ingewikkelder om verantwoordelijkheid te dragen.

Voor de onderbouw worden wel gewoon nog schoolfeesten georganiseerd. Leerlingen van klassen 4 en hoger hebben volgens de school voldoende gelegenheid om elkaar te treffen, bijvoorbeeld bij het uitgaan in het weekend.