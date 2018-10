Wel Groningse boeren, maar geen boerinnen op pikante boerenkalenders

Vorig jaar nog stonden er twee Groningse vrouwen op de kalender. Dit jaar moesten de Groningse inzendingen het opnemen tegen 310 andere plattelandsvrouwen die zich hebben ingeschreven. Ook waren er 111 inschrijvingen voor de eerste mannelijke variant van de kalender.



Initiatiefnemer Stef Bloo wil in samenwerking met o.a. Team Agro NL jongeren enthousiasmeren voor het boerenleven. “Er zijn steeds minder jongeren die een toekomst op de boerderij voor ogen hebben”, zegt Bloo. “Een zorgwekkende ontwikkeling in mijn optiek. Boeren zorgen immers voor het voedsel op onze tafels. En we zijn ons er echt wel van bewust dat we met sexy kalenders het verschil niet gaan maken, maar laten op onze manier wel zien trots te zijn op de agrarische sector”.



Primeur

De pikante kalender bestaat al sinds 2011. De mannelijke variant is er dit jaar echter pas voor het eerst.



Lanceringsfeest

Op 5 oktober aanstaande is manege ’t Ruiterkamp het decor voor het lanceringsfeest van de boeren- en boerinnenkalender. Tijdens deze feestelijke avond zullen de in totaal 29 kalendermodellen zich op het podium en de catwalk gaan begeven. Dat de vrouwen dit jaar voor het eerst vergezeld worden door stoere boeren is niet het enige verschil ten opzichte van voorgaande edities.



De zogeheten release party zal om 20:00 uur van start gaan aan de Koekendijk 20 te Bathmen. Het evenement is openbaar toegankelijk en tickets zijn verkrijgbaar via www.boerendingen.nl.