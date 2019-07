Wel accreditatie voor Albertus Magnus

Volgens de accreditatiecommissie heeft Albertus Magnus heeft een kritische zelfreflectie aangeleverd. De commissie heeft op grond van het verslag en de gevoerde gesprekken met het bestuur en leden van de vereniging een positief advies uitgebracht aan de Colleges van Bestuur van de RUG en de Hanzehogeschool positief geadviseerd.



Na incidenten bij onder andere studentenvereniging Vindicat is in het najaar van 2016 de accreditatie in het leven geroepen. Naast Albertus Magnus zijn ook Navigators en Aegir dit jaar geaccrediteerd. Vindicat is de accreditatie sinds het najaar van vorig jaar kwijt.