Weeronline: zondag in Groningen net zoveel regen als normaal in halve maand

De meeste regen viel in de Groningse plaatsen Delfzijl, Ten Boer en Bedum met circa 45 mm sinds de nacht van zaterdag op zondag. Ook in Winsum was het kletsnat met 41 mm.



Groningen is de natste provincie van deze septembermaand. Sinds 1 september viel regionaal ruim 150 mm. Meerdere keren kwam het in Groningen deze maand tot forse regenval.



Dat staat in schril contrast met de hoeveelheid regen in het zuidoosten van Brabant en Midden-Limburg. Daar is in de hele maand september slechts 30-40 mm gevallen. Ter vergelijking, normaal valt in september gemiddeld over Nederland 78 mm.



Zware windstoten, maar geen storm



Het regende zondag niet alleen stevig, ook de wind deed een duit in het herfstzakje. De zwaarste windstoot werd gemeten in Lauwersoog met 94 km/uur. Elders in de kustprovincies haalde de wind uit naar maximaal 80 km/uur. Tot stormkracht, laat staan een officiële storm kwam het niet. Vlissingen, Hoek van Holland, IJmuiden en Lauwersoog noteerden slechts een stormachtige wind, windkracht 8.



Inmiddels neemt de wind in kracht af. Er trekken buien over het land en daarbij regent het af en toe stevig door. De buien kunnen voor extra verkeersdrukte zorgen. De buiigheid neemt in de loop van de ochtend en vanmiddag steeds verder af. Er is dan een mix van zon en stapelwolken en het wordt 16-18 graden.