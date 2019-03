Weekend in Groningen: Reünie Subsonic en eerbetoon aan Prince

Ook dit weekend is er weer van alles te doen in Groningen. Of je nu zin hebt in een spannende spooktocht, een pubquiz of gewoon eens lekker met de voetjes van de vloer wilt: het kan hier dit weekend allemaal.

Het regiokatern Nu.nl/groningen heeft de leukste uitgaanstips voor je op een rij gezet.



Expositie Turi Braaksma en Leonard Witte: Subterranea - VRIJDAG



In de expositieruimte De Kelder van VRIJDAG krijgen amateurkunstenaars de kans om het publiek kennis te laten maken met hun kunst en exposeren professionele kunstenaars. Vanaf 1 maart tonen Turi Braaksma en Leonard Witte er hun tekeningen en sculpturen. Turi maakt houtskooltekeningen met figuren, fossielen en artefacten uit oude culturen. Leonard maakt witte sculpturen en pen-, inkt- en potloodtekeningen van mysterieuze figuren die door grotten en rotsachtige landschappen dwalen.

Waar: VRIJDAG, Walstraat 34, Groningen

Wanneer: 1 maart tot en met 19 april

Prijs: gratis

Pubquiz - Café Hoppe



De pubquiz van Café Hoppe bestaat uit twaalf rondes: algemene kennis, techniek en wetenschap, geschiedenis, woordkennis, aardrijkskunde, film en televisie, wat en waar, literatuur, anagrammen over personen, flora en fauna, muziek en taal. Er kunnen maximaal vijf spelers in een team zitten. Voorafgaand aan de pubquiz kun je de stadshap voor 6 euro bestellen.

Waar: Café Hoppe, Grote Markt 38, Groningen

Wanneer: donderdag 7 maart, aanvang 20.00 uur

Prijs: 3 euro per persoon

NITE: Brave New World 2.0 - Stadsschouwburg



De nieuwe voorstelling van het Nationaal Interdisciplinair Theater Ensemble (NITE) gaat op 9 maart in première. De première is al uitverkocht, maar je kunt de voorstelling deze week nog wel zien in de try-outs op 7 en 8 maart. Brave New World 2.0 gaat over de toekomst van de mens in een wereld die steeds meer wordt overgenomen door kunstmatige intelligentie en robots. De acteurs spelen met de vraag of we beter of juist slechter af zijn met nieuwe technologie.

Waar: Stadsschouwburg, Turfsingel 86, Groningen

Wanneer: 7 en 8 maart, aanvang 20.15 uur

Prijs: variërend van 3,60 euro (vijfde rang) tot 12,85 euro (eerste rang)

Club 40+ The Evening Party - Club Kokomo



Club Kokomo is een van de grotere en luxere nachtclubs van Groningen, met als grootste eyecatcher een speedboot met een dj-booth midden op de dansvloer. Hier wordt op vrijdag 8 maart een feest gegeven speciaal voor clubbers die graag een paar uur hun dagelijkse beslommeringen 'wegdansen', maar de volgende dag niet met een bonkende kater willen opstaan. De deuren gaan daarom extra vroeg open voor de borrelaars, die daarna direct de dansvloer op kunnen. Er zijn verrassingsoptredens en gratis hapjes.

Waar: Club Kokomo, Gelkingestraat 1, Groningen

Wanneer: vrijdag 8 maart vanaf 19.00 uur

Prijs: 12,50 euro

Eight Years of Mayhem: Subsonic Reunion - De Graanfabriek



Subsonic was een ondergrondse club aan de Grote Markt waar vooral techno en drum-'n-bass werd gedraaid. Het was voor het succesvolle technocollectief Noisia een geliefde plek om te draaien. De beruchte club met het flikkerende lampjesplafond sloot zijn deuren in 2015, maar houdt komend weekend een reünie in de Graanfabriek. Daar draaien alle huis-dj's, zoals Flitspaal Kabaal en Tom Wilcox weer als vanouds op een Tetten, Techno & Trompetten-feestje.

Waar: de Graanfabriek, Helsinkistraat 6, Groningen

Wanneer: zaterdag 9 maart vanaf 22.00 uur

Prijs: 10 euro

Brocante onder de Martinitoren - Martinikerk



Twee keer per jaar wordt er een brocantemarkt gehouden in de eeuwenoude Martinikerk. Veertig bekende brocanteurs uit heel Nederland stallen hun spullen uit onder de tientallen meters hoge gewelven. Op deze brocantemarkt vind je antiek, stoere industriële spullen en nog veel meer. Er is ook een terras waar je verse koffie kunt drinken met een stuk huisgemaakte taart.

Waar: Martinikerk, Martinikerkhof 3, Groningen

Wanneer: zaterdag 9 maart van 10.00 tot 16.00 uur

Prijs: 5 euro, kinderen onder de zestien jaar gratis

NNO: A Symphonic Tribute to Prince - De Oosterpoort



Het Noord Nederlands Orkest (NNO), Bo Saris en Jennie Lena slaan de handen ineen voor een symfonisch eerbetoon aan Prince. De artiesten buigen achttien van zijn grootste hits om tot een eigen versie. De klanken van het orkest en de zangers wordt versterkt door de speciaal voor dit eerbetoon ontworpen lichtshow.

Waar: de Oosterpoort, Trompsingel 27, Groningen

Wanneer: zaterdag 9 maart, aanvang 20.15 uur

Prijs: 35 euro, 12,50 euro voor jongeren tot 29 jaar

Ghost Tour Groningen - Firma Mulder



Theatergroep Entropy verzorgt elke zaterdagavond een spooktocht door de binnenstad van Groningen. Met de oude pakhuizen en donkere grachten als achtergrond vertelt de gids verhalen over wraak, lust en louche deals. Een deel van de verhalen is waargebeurd, een deel bestaat uit urban legends die al jaren de ronde doen in de stad.

Waar: startpunt vanaf Firma Mulder, Gedempte Zuiderdiep 47, Groningen

Wanneer: zaterdag 9 maart, start om 20.00 uur

Prijs: 12 euro

Concert Wouter Hamel - Simplon



Zanger Wouter Hamel heeft een soepele stem die zich uitstekend leent voor makkelijk in het gehoor liggende, jazzy popliedjes. Hamel brak in Nederland door met zijn succesalbums Hamel en Nobody's Tune. Hoewel hij in Nederland redelijk onbekend is, is hij in Azië razend populair. In het voorjaar van 2019 brengt hij een nieuw album uit en probeert hij de liedjes voor het eerst voor een livepubliek uit in poppodium Simplon.

Waar: poppodium Simplon, Boterdiep 69, Groningen

Wanneer: zondag 10 maart van 15.00 tot 17.30 uur

Prijs: 16 euro

Wolkin Inschuifrestaurant: Meat Marjan & Jelle - De Wolkenfabriek



Elke zondag is er livemuziek in de robuuste voormalige Suikerfabriek. 's Avonds wordt er gekookt en kun je eten wat de pot schaft. Op 10 maart zullen Marjan en Jelle koken. Zij houden de productie van de ingrediënten voor hun gerechten zo veel mogelijk in eigen hand: zo hebben ze bijvoorbeeld eigen 'scharrelbiggetjes' en andere producten van eigen erf.