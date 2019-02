Weekend in Groningen: IFFR, cabaret en ‘wine, dine & disco’

Er is dit weekend weer veel te doen in Groningen. Op het voormalig Suikerunie-terrein kun je genieten van de lekkerste wijnen om los te gaan op de dansvloer, en het Groninger Forum is het decor van het IFFR, het Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR).

En dat is nog lang niet alles. Nu.nl/groningen zette de leukste uitgaanstips voor je op een rij.



Wine, dine & disco – Stadslab



Enkele keren per jaar kun je op het robuuste voormalig Suikerunie-terrein genieten van wijn, lekker eten en andere geneugten des levens. Zo organiseert het Stadslab op 1 februari in samenwerking met slijterij Cloinq een tapasdiner en wijnproeverij. De gasten krijgen bij ontvangst een glas cava, waarna iedereen aanschuift voor het diner en de proeverij. Na afloop kan er worden gedanst.

Waar: Stadslab, Suikerlaan 15, Groningen

Wanneer: 1 februari, aanvang 18.00 uur

Prijs: 49,50 euro

Meer informatie en aanmelden

IFFR in Groningen - Groninger Forum



Ook in de noordelijke filmhuizen worden de films van het Internationaal Film Festival Rotterdam vertoond. Bezoekers kunnen zich vier dagen lang van 10.00 tot 23.00 uur onderdompelen in internationale films om van te lachen, huilen, sidderen of sprakeloos van te worden.

Waar: Groninger Forum, Hereplein 73, Groningen

Wanneer: 30 januari tot 3 februari

Prijs: 8,50 euro met vroegboekkorting

Meer informatie en tickets

Erik van Muiswinkel: De Oplossing – Stadsschouwburg



Cabaretier Erik van Muiswinkel speelt zijn voorstelling De Oplossing. Van Muiswinkel wisselt telkens van rol: van vader tot kleuter tot puber en meer in een stroom herkenbare en scherpe anekdotes.

Waar: Stadsschouwburg, Turfsingel 86, Groningen

Wanneer: 1 februari, aanvang 20.15 uur

Prijs: variërend van 11,83 euro tot 23,65 euro

Meer informatie en tickets

Casa Brasileira - Club Casa



Club Casa wordt omgetoverd tot een bruisende Braziliaanse feesttent met muziek, hapjes en caipirinha’s. Vanaf 21.00 uur geven Tarik en Vicky een beginnersworkshop Samba de Gafieira. Een uur later barst het feest los met een live Bossa Nova-band en DJ Zoukerro.

Waar: Club Casa, Gelkingestraat 38, Groningen

Wanneer: 2 februari, aanvang 21.00 uur

Prijs: 10 euro voor alleen feest; 17,50 euro voor feest en dansles

Meer informatie en tickets

Spellenavond - Café de Walrus



Wie een ouderwets avondje offline vermaak zoekt, kan naar de wekelijkse spellenavond van Spellenvereniging Rabenhaupt. Deze vereniging heeft ongeveer tweehonderd bordspellen in bezit van verschillende niveaus. Iedereen, van beginner tot expert, is welkom.